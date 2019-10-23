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"Кавказцемент" в Карачаево-Черкесии открыл собственную теплоэлектростанцию

Введение теплоэлектростанции позволит снизить расходы завода за электроэнергию в два раза

ЧЕРКЕССК, 23 октября. /ТАСС/. Крупнейший производитель цемента на Северном Кавказе - завод "Кавказцемент" (входит в холдинг "Евроцемент груп") - в среду в Карачаево-Черкесии открыл газопоршневую теплоэлектростанцию (ГПТЭС).

"С сегодняшнего дня работа ГПТЭС будет оказывать комплексное долгосрочное положительное влияние на всю отрасль, способствуя повышению энергоэффективности и экологичности предприятия, а также существенному снижению издержек при производстве", - сказал президент "Евроцемент груп" Михаил Скороход на открытии.

Он добавил, что введение теплоэлектростанции позволит снизить расходы завода за электроэнергию в два раза.

Теплоэлектростанцию построили по соглашению о сотрудничестве в области развития производства цемента и сопутствующих отраслей промышленности между Карачаево-Черкесией и холдингом "Евроцемент груп". В рамках инвестиционного проекта в три этапа прошла модернизация действующего производства завода, общий объем инвестиций составил 2,5 млрд рублей.

Первый этап модернизации реализован в 2016 году, объем инвестиций составил порядка 500 млн рублей. Второй и третий этапы реализованы в 2019 году, они включали строительство отделения помола цемента по замкнутому циклу и реализацию на площадке завода проекта по внедрению малой генерации энергии.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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