Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн. Об этом заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев в ходе дискуссии "Экономический суверенитет Африки: проблемы и решения" в рамках экономического форума Россия - Африка.

"Россия за 30 лет после распада Советского Союза субсидировала мировую финансовую систему на $1 трлн. А если брать весь бывший Советский Союз, то объем вывезенного капитала составляет $2 трлн", - сказал Глазьев.

После завершения дискуссии Глазьев пояснил, что к масштабному выводу капитала из страны привела макроэкономическая политика, рекомендованная Международным валютным фондом. "Речь идет о том, к чему привело следование рекомендациям МВФ при проведении макроэкономической политики. $1 трлн - это объем вывода капитала из России за 30 лет, со всего постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн", - уточнил министр ЕЭК.

По его словам, потери понесла и Африка, которая также следовала рекомендациям МВФ.

"Конечно, Африку эксплуатировали намного дольше, а мы в этой финансово-экономической среде живем всего 30 лет. Но интенсивность эксплуатации потенциала экономики постсоветского пространства еще больше впечатляет, чем интенсивность финансовой эксплуатации Африки", - добавил Глазьев.

Для улучшения экономической ситуации, по его словам, необходимо опираться на собственные ключевые сферы - недра и инфраструктуру. "Во вторых, иметь стратегические планы развития. И в-третьих, иметь возможность финансирования собственного развития", - отметил министр ЕЭК.

Он также предложил странам Африки совместно с Евразийским экономическим союзом рассмотреть возможность создания новой валютно-финансовой архитектуры, которая бы была ориентирована на развитие реальных секторов экономики стран. "Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.

24 октября Евразийская экономическая комиссия и секретариат Африканского союза подпишут меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщил он. "Этот документ полностью соответствует традициям нашего сотрудничества, нашей дружбы, традициям поиска совместных точек экономического развития", - подчеркнул Глазьев.