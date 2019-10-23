Технопарк "Якутия" направил в "Сколково" заявку на получение статуса регоператора

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Технопарк "Якутия" подал заявку на получение статуса регионального оператора "Сколково", что позволит ему предложить резидентам новые преференции. Об этом сообщил в среду ТАСС глава Якутии Айсен Николаев в кулуарах форума "Открытые инновации".

"Статус регоператора "Сколково" поможет нам, даст дополнительные льготы для резидентов. Мы подали заявку и одними из первых надеемся его получить", - сказал он.

Николаев добавил, что Якутия предприняла все необходимые шаги, сейчас заявка находится на рассмотрении в "Сколково". По его словам, присвоение технопарку статуса регионального оператора позволит привлечь в него новых резидентов. "Технопарк сможет уже привлекать структуры в Якутии как резидентов "Сколково". То есть предприятиям не нужно будет сюда [в "Сколково"] приезжать, проходить какие-то процедуры, физически присутствовать. Они, работая в том же режиме, как сейчас в Якутске, смогут пользоваться всеми льготами и инновациями, которые есть для резидентов "Сколково", - пояснил он.

Первый на Дальнем Востоке ИT-парк для поддержки стартапов площадью более 9,5 тыс. кв. м. запустили в Якутске в конце прошлого года. Компании - резиденты ИT-парка получают все необходимые ресурсы и сервисы: упаковку проектов, современные технологии, услуги и оборудование, научную и ресурсную базу как на этапах проектирования, так и в процессе создания и вывода нового высокотехнологичного продукта на рынок.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На фонд возложены функции управления инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу.

VIII Международный форум "Открытые инновации" проходит в "Сколково" 21-23 октября. Соорганизаторы мероприятия - Министерство экономического развития РФ, правительство Москвы, фонд "Сколково", РВК, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд содействия инновациям, Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.