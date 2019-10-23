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Россельхознадзор снял запрет на поставки в Россию продукции двух белорусских предприятий

В ведомстве сообщили, что такое решение основано на полученных от белорусской стороны материалах расследования и принятых мерах для устранения выявленных нарушений

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Россельхознадзор с 26 октября разрешил поставки в Россию продукции двух белорусских предприятий, сообщается в среду на сайте ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 26 октября 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию сухой молочной продукции Клецкого филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" и сливок наливом с предприятия ИООО "Горецкий пищевой комбинат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение основано на полученных от белорусской стороны материалах расследования и принятых мерах для устранения выявленных нарушений, а также гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

Также в ведомстве указали, что отправляемая в Россию продукция указанных предприятий должна быть выработана с 26 октября и сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами.

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