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Форум "Открытые инновации"

Якутия готова финансировать победителей "Стартап-экспедиции" из регионального бюджета

По мнению главы региона Айсена Николаева, эта мера привлечет компании в республику, развивая сферу технологий

ТАСС, 23 октября. Власти Якутии готовы предоставить победителям "Стартап-экспедиции" - инициативы по поиску и поддержке перспективных инновационных проектов на Дальнем Востоке - финансирование из регионального бюджета при условии, что проект будет локализован в республике. Об этом сообщил в среду ТАСС глава Якутии Айсен Николаев в рамках форума "Открытые инновации".

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"Мы хотим найти лучшие стартапы Дальнего Востока. У нас в условиях для победителей указано, что мы будем финансировать из нашего республиканского фонда реализацию [проектов], но с условием, что они будут работать у нас, в Якутии", - сказал он.

Глава Якутии пояснил, что таким образом регион "несет социальную ответственность за развитие всего Дальнего Востока как самый крупный субъект". По его словам, эта мера также позволит привлекать компании в республику, развивая там сферу технологий.

Николаев отметил, что для развития технологических компаний существует также Дальневосточный фонд высоких технологий, однако он работает с проектами на более поздней стадии развития. Он добавил, что важно поддерживать стартапы, потому что "компаний со стомиллионным оборотом на Дальнем Востоке немного".

"По Якутску в этом году было 160 заявок в наш фонд. По Дальнему Востоку мы планируем собрать примерно 300 заявок. Это как раз тот класс, который требует поддержки. У нас есть фонд, который по 2 млн рублей на ранней стадии дает, - это позволяет на Дальнем Востоке взращивать экосистему проектов. Надеемся, что фонд тоже снизит планку и придет вместе с нами в сферу стартапов", - сказал он.

Планы по расширению

"Стартап-экспедиция" охватит все 11 регионов Дальневосточного федерального округа. Как пояснил Николаев, сейчас мероприятия прошли уже в четырех из них, остальные субъекты планируется посетить в ближайшие месяцы. Организаторы подведут итоги "Стартап-экспедиции" и объявят победителей в декабре в рамках Дней Дальнего Востока в Москве.

Глава Якутии добавил, что в перспективе проект планируется расширить на всю Юго-Восточную Азию, что позволит искать проекты и за пределами России. Он выразил надежду, что Минвостокразвития поддержит инициативу.

Участники "Стартап-экспедиции" получат экспертизу проектов и консультации экспертов, содействие в получении финансовых и нефинансовых мер поддержки, прямой выход на федеральные и региональные институты развития, приглашения в акселераторы, предложения о сотрудничестве с госорганами и крупными компаниями. Победитель получит возможность поехать на Startup Village ("Стартап Вилладж") в Москве в мае 2020 года. Лучшие проекты будут приглашены в следующий набор акселератора технопарка "Русский" ДВФУ с возможностью получения до 2 млн рублей на развитие.

Экспертами "Экспедиции" выступят представители Дальневосточного фонда высоких технологий, фонда "Сколково", Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия), технопарка "Русский" ДВФУ, технопарка "Якутия", администрации Приморского края и правительства Республики Саха (Якутия).

Организатором "Стартап-экспедиции" является правительство Республики Саха (Якутия) при сотрудничестве с Дальневосточным фондом высоких технологий, фондом "Сколково" и Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

О форуме

VIII международный форум "Открытые инновации" проходит в "Сколково" 21-23 октября. Соорганизаторы мероприятия - Министерство экономического развития РФ, правительство Москвы, фонд "Сколково", РВК, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд содействия инновациям, Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Теги
РоссияФорум "Открытые инновации"ЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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