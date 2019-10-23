Глава РСПП ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 25 октября, до 6,5% с нынешних 7% годовых. Такое мнение Шохин озвучил ТАСС в кулуарах экономического форума Россия - Африка.

"Я думаю, да, - сказал Шохин, отвечая на вопрос о возможности снижения ставки на 50 базисных пунктов. - Это то, чего рынок ждет. И эксперты предсказывают - на 50 базисных пунктов может быть снижение ставки".

Как заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор готов более решительно снижать ключевую ставку, и на ближайшем заседании совета директоров уточнит макропрогноз, в частности показатели инфляции.