Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит Россия – Африка

Глава РСПП ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых

Александр Шохин считает, что ключевую ставку ЦБ снизят по итогам заседания совета директоров регулятора 25 октября

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 25 октября, до 6,5% с нынешних 7% годовых. Такое мнение Шохин озвучил ТАСС в кулуарах экономического форума Россия - Африка.

"Я думаю, да, - сказал Шохин, отвечая на вопрос о возможности снижения ставки на 50 базисных пунктов. - Это то, чего рынок ждет. И эксперты предсказывают - на 50 базисных пунктов может быть снижение ставки".

Как заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор готов более решительно снижать ключевую ставку, и на ближайшем заседании совета директоров уточнит макропрогноз, в частности показатели инфляции.

Теги
РоссияСаммит Россия – Африка
Реклама на ТАСС
Власти Петербурга расторгли контракты на реконструкцию двух путепроводов на трассе "Нарва"
Причиной этого стало ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по госконтрактам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС