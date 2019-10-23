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Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,35-0,69%

Доллар подорожал до 63,87 рубля, евро - до 71,005 рубля

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС выросли к завершению торгов в среду. Индекс Мосбиржи вырос на 0,69% - до 2821,58 пункта, индекс РТС - на 0,35%, до 1392,47 пункта, следует из данных торгов.

Доллар по состоянию на 19:07 мск подорожал на Мосбирже на 0,21% - до 63,87 рубля, евро - на 0,13%, до 71,005 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,19% - до $60,29 за баррель.

В "БКС Премьер" ожидают продолжения умеренно позитивной динамики на российском рынке акций в четверг, 24 октября.

"Позитивные сигналы со стороны переговорного процесса по торговым спорам между США и КНР, приближение новых монетарных стимулов и позитивный ход сезона отчетностей в США служат поддержкой риск-аппетитов. Текущее восстановление котировок "черного золота" может вывести акции нефтяников на авансцену", - отметил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

В четверг свои финансовые результаты представят Amazon, Visa и Intel. В России компании НЛМК и Mail.ru Group опубликуют отчетности за III квартал 2019 года, а "Евраз" и "Полиметалл" - операционные результаты.

Из важных статданных будут опубликованы предварительные оценки производственного PMI (индекс деловой активности) и PMI в секторе услуг Германии и еврозоны, данные по базовым заказам на товары длительного пользования за сентябрь в США. Кроме того, из американской статистики появятся продажи нового жилья в сентябре и предварительные PMI за октябрь.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи - 2790-2825 пунктов, по курсу доллара - 63,7-64,5 рубля.

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