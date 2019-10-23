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Депутаты Архангельской области продлили договор о взаимодействии с Ненецким АО

Новый договор будет действовать до 31 декабря 2022 года

ТАСС, 23 октября. Депутаты Архангельского областного собрания в среду продлили договор о взаимодействии с Ненецким автономным округом (НАО) на год. Об этом сообщила пресс-служба парламента Архангельской области.

Договор между субъектами был подписан 5 июня 2014 года. В соответствии с документом все государственные полномочия с 1 января 2015 года на территории НАО переданы на исполнение от органов госвласти Архангельской области органам госвласти Ненецкого автономного округа. Срок действия договора заканчивается 31 декабря 2021 года.

"Договор о взаимодействии между Архангельской областью и НАО будет продлен на год. Соответствующее дополнительное соглашение к договору между Архангельской областью и Ненецким автономным округом одобрили на сессии депутаты областного собрания. По инициативе губернатора Архангельской области предложено продлить его без изменения содержания на год, до 31 декабря 2022 года", - отмечается в сообщении.

По словам вице-спикера Архангельского областного собрания, заместителя председателя комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Надежды Виноградовой, продление договора позволит спланировать расходную и доходную части бюджета на предстоящие три года.

При отсутствии договора все налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, собираемых в НАО, подлежат зачислению в областной бюджет, а в расходную часть областного бюджета включаются бюджетные ассигнования на реализацию государственных полномочий Архангельской области на территории НАО.

Договором установлены нормативы отчислений в областной и окружной бюджеты от федеральных налогов, собираемых на территории НАО. Налог на прибыль организаций: 65% - в областной бюджет, 35% - в окружной; налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции: 48% - в региональную казну, 32% - в окружной бюджет, 20% - в федеральный бюджет. Налог на доходы физических лиц: 35% - Архангельской области, 50% - НАО (из них 15% перечисляются в местные бюджеты), 15% - в федеральный бюджет. Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых: по 2,5% в областной и окружной бюджеты.

Теги
РоссияАрхангельская областьНенецкий автономный округ
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