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Власти Петербурга расторгли контракты на реконструкцию двух путепроводов на трассе "Нарва"

Причиной этого стало ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по госконтрактам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Петербурга расторгли государственные контракты с компанией "Пилон" на реконструкцию Лиговского и Гореловского путепроводов, расположенных на автомобильной дороге "Нарва" в Красносельском районе Петербурга. Об этом в среду сообщила пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

"КРТИ расторгнул государственные контракты с ЗАО "Пилон" на проведение работ по реконструкции Гореловского и Лиговского путепроводов в Красносельском районе города. Причиной расторжения послужило ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по государственным контрактам", - говорится в сообщении.

С весны 2019 года ЗАО "Пилон" остановило производство работ на объектах в связи с финансовыми трудностями в компании. До конца декабря 2019 года планируется проведение конкурсных процедур по определению новой подрядной организации для завершения работ на объектах. Сумма контрактов и сроки завершения работ по реконструкции путепроводов будут определены по результатам подготовки конкурсной документации, которая уже сейчас ведется в активном режиме.

Гореловский путепровод расположен в Красносельском районе Петербурга на 11-м км автодороги "Нарва" и пересекает два главных пути железной дороги Санкт-Петербург - Красное Село. После реконструкции количество полос увеличится с двух до шести. Контракт на его реконструкцию был заключен с указанной компанией в марте 2017 года, цена работ составила 897,6 млн рублей, степень готовности путепровода составляет 57%.

Лиговский двухполосный путепровод расположен на четвертом километре автомагистрали "Нарва" в районе железнодорожной станции Лигово в Красносельском и Кировском районах Петербурга. После реконструкции он будет адаптирован под требования дорог первой категории, количество полос будет увеличено с четырех до шести. Контракт на его реконструкцию был заключен в мае 2018 года, стоимость работ - 3,6 млрд рублей, степень готовности - 8%.

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