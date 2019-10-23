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Старинный китайский завод по производству водки начнет экспорт в Россию в 2020 году

Экспорт планируется на лето, объемы поставок определят позднее

ЦИТАЙ /Китай/, 23 октября. /Спец. корр. ТАСС Михаил Егиков/. Один из древнейших заводов в Китае по производству водки - "Гу Чэн" (Старый город), расположенный в уезде Цитай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе страны, планирует начать экспорт своей продукции в Россию летом 2020 года. Об этом в среду ТАСС сообщил генеральный директор завода Чжоу Вэньгуй.

Изготовление водки - неотъемлемая часть культуры Китая. Сотни лет назад здесь научились производить этот напиток из риса, кукурузы, пшеницы и других зерновых культур, таких, как гаолян, растущих на бескрайних просторах страны. На месте, где сейчас стоит современный завод, приготовление водки началось еще в 1403 году.

"Современная фабрика на этом месте была построена в 1952 году, но здесь изготавливали водку еще 600 лет назад. Процесс производства входит в список нематериального культурного наследия Синьцзяна", - сообщил Чжоу Вэньгуй.

Старинная тара, из которой пили водку и в которой ее хранили, а также документы и макеты древних технологий производства горячительного напитка представлены в музее на территории завода. Здесь можно приобрести сам напиток. Цены варьируются от 20 до 1 тыс. юаней (примерно от 180 до 9 тыс. рублей) за бутылку. По словам Чжоу Вэньгуя, наибольшим спросом пользуется водка в ценовой категории от 100 до 300 юаней (примерно от 900 до 2,7 тыс. рублей) за бутылку. Разливается китайская водка, как правило, не в стеклянные, а глиняные бутылки, в которых она может храниться гораздо дольше.

Как ТАСС объяснил директор завода, водка производится как 20-градусная, так и свыше 70 градусов. Но градируется на рынке она не по градусам, а вкусовым оттенкам - от мягкого привкуса до довольно резкого.

Рынки сбыта и хранение

По словам Чжоу Вэнгуя, на заводе производится до 3 тыс. тонн водки в год. В основном, продукция поставляется в провинции Синцзян. Но в планах производителей выйти на рынки приграничных государств уже в ближайшее время.

"Я уже побывал в России, Казахстане и Узбекистане, и мы хотим начать экспорт уже в следующем году. Планируем начать летом 2020 года. В процессе переговоров мы определимся с объемами экспорта", - говорит Чжоу Вэнгуй.

Хранится водка в огромных 900-литровых глиняных сосудах. На заводе "Гу Чэн" эти сосуды находятся в отдельном прохладном помещении и впечатляют своим объемом, так как стоят на земле и в высоту достигают почти человеческого роста.

Но больше всего корреспондента ТАСС удивила комната, в которой в ряд стоят несколько тысяч глиняных бутылок с необычными этикетками, на некоторых из которых фотографии людей. Это банк водки. На заводе можно приобрести бутылку водки, или объемный герметичный кувшин с напитком, и оставить его здесь на хранении, пометив своим именем, годом покупки, ценой и даже своей фотографией.

Некоторые из хранящихся в банке сосудов по стоимости достигают 15-20 тыс. юаней (около 135-180 тыс. рублей). Как говорят работники банка водки, напиток будет храниться здесь в идеальном состоянии и с годами он становится только ценнее.

Теги
Китай
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