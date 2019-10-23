Якушев: в Гане могут реализовать пилотный проект строительства жилья с девелопером из РФ

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Пилотный проект строительства жилья с привлечением российского девелопера может быть реализован в Гане. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Владимир Якушев в среду на переговорах с ганским министром общественных работ и жилищного строительства Самуэелем Атта-Акьеа.

"Мы обсудим планы по реализации проектов с российскими девелоперами, которые готовы зайти в Гану. Для нас принципиально важно, чтобы мы зашли одной компанией и посмотрели все [административные] процедуры. Нам нужно также понимание по имеющимся ресурсам - воде, электричеству", - пояснил Якушев.

Он отметил необходимость отследить весь цикл реализации проекта - от выделения земельного участка и получения разрешения на строительства до выхода на рынок с готовым жильем.

Ганский министр рассказал, что его страна испытывает дефицит жилья, а собственных девелоперов на рынке недостаточно. "Мы активно привлекаем к сотрудничеству иностранные строительные компании", - сказал он.

В Гане планируют за пять лет построить 80 млн кв. м, сообщил Атта-Акьеа. "В России такой объем <...> строят меньше чем за два года", - уточнил Якушев.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. Более 40 руководителей государств континента из 54 подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором принимают участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс, ТАСС является официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.