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Ивановские власти намерены на 1,9 млрд рублей сократить госдолг региона к концу 2022 года

В среду в регионе утвердили проект бюджета на 2020 год, доходы области запланированы в объеме 43,7 млрд рублей, а расходы - 43,6 млрд рублей

ТАСС, 23 октября. Власти Ивановской области намерены сократить госдолг региона с 14,2 до 12,3 млрд рублей к концу 2022 года. Это позволит области войти в группу субъектов с высоким уровнем долговой устойчивости, сообщила в среду заместитель председателя регионального правительства Любовь Яковлева.

"С учетом принимаемых в текущем году мер предполагается сократить госдолг региона с 14,2 до 12,3 млрд рублей на конец 2022 года. Одновременно улучшится показатель долговой нагрузки на бюджет, и к началу 2023 году соотношение госдолга и налоговых/неналоговых доходов бюджета снизится с 66 до 47%. Это позволит области войти в группу субъектов РФ с высоким уровнем долговой устойчивости", - сказала Яковлева.

Как отметил в ходе заседания губернатор региона Станислав Воскресенский, областное правительство последовательно работает над снижением государственного долга. В конце 2017 года долговая нагрузка составляла 87,9% от собственных доходов, на конец этого года - уменьшится до 76%. В абсолютных цифрах она снизится за два года с 16,8 млрд рублей до 14,2 млрд рублей.

"Будем и дальше последовательно снижать долговую нагрузку. И глав муниципальных образований тоже прошу обратить внимание: будьте консервативны в финансовой политике и очень консервативны с точки зрения долговой нагрузки", - сказал губернатор.

В среду члены правительства Ивановской области утвердили проект закона о бюджете на 2020 год и плановый период, документ будет передан в областную думу региона. Доходы Ивановской области на 2020 год запланированы в объеме 43,7 млрд рублей, расходы - 43,6 млрд рублей, объем государственного долга - на уровне 14,2 млрд рублей.

Теги
РоссияИвановская областьВоскресенский, Станислав Сергеевич
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