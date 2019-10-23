"Кавказцемент" в КЧР намерен увеличить выпуск продукции более чем на 70% в 2020 году

ЧЕРКЕССК, 23 октября. /ТАСС/. Крупнейший производитель цемента на Северном Кавказе - завод "Кавказцемент" в Карачаево-Черкесии (входит в холдинг "Евроцемент груп") - в 2020 году планирует увеличить выпуск продукции более чем на 70%. Об этом сообщил в среду журналистам президент "Евроцемент груп" Михаил Скороход.

"Мы на следующий год планируем увеличить объем выпуска продукции на 1 млн тонн - с сегодняшних 1,4 млн выйти на 2,4 млн тонн. Мы, принимая бюджет следующего года, даем загрузку "Кавказцементу" выше, потому что мы уверены, что качество, сервис и надежность работы коллектива обеспечит такой объем", - сказал Скороход.

Он добавил, что на текущий момент основные инвестиции холдинга направлены на увеличение объемов производства "Кавказцемента", на заводе уже выпускается цемент разных марок, что позволяет поставлять продукцию в другие регионы. По словам Скорохода, планируется отправлять в другие субъекты более 2 млн тонн цемента.

"Ближайшие планы - это расширение видов выпуска продукции, в следующем году мы намерены нарастить мощность тарированного цемента в два раза, инвестиции составят более 150 млн рублей", - отметил президент холдинга.