ОЭЗ в Грозном расположится на территории бывшего нефтехимического комбината

ГРОЗНЫЙ, 23 октября. /ТАСС/. Особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа создадут в Грозном на территории бывшего нефтехимического комбината площадью 257 га. Об этом сообщил в среду глава правительства Чечни Муслим Хучиев по итогам встречи с замминистра финансов РФ Андреем Ивановым.

"Планируется, что ОЭЗ промышленно-производственного типа "Грозный" станет одной из основных точек роста экономики и промышленного потенциала Чеченской Республики. В рамках создания экономической зоны заключены соглашения с якорными резидентами о реализации четырех инвестиционных проектов на сумму свыше 6 млрд рублей с созданием более 600 рабочих мест. ОЭЗ расположится на территории бывшего нефтехимического комбината в Грозном площадью 257 га", - написал Хучиев на своей странице в Instagram.

По его словам, на встрече обсуждался вопрос согласования проекта постановления правительства РФ о создании особой экономической зоны в Грозном, а также вопрос выделения денежных средств для строительства объектов ее инфраструктуры.

Ранее Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления российского правительства о создании в Грозном ОЭЗ промышленно-производственного типа. В 2020-2021 годах на эти цели предполагается выделить 3,9 млрд рублей из федерального бюджета. Правительство Чечни планирует вложить 39,3 млн рублей на создание инфраструктуры ОЭЗ.