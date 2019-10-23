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СМИ: инвесторы блокчейн-проекта Дурова подождут запуска до конца апреля 2020 года

Ранее команда Telegram Open Network просила инвесторов рассмотреть возможность переноса запуска проекта с октября 2019 года на апрель
Павел Дуров Nadine Rupp/Getty Images
Описание
Павел Дуров
© Nadine Rupp/Getty Images

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Инвесторы блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) решили не требовать возвращения вложенных в проект средств, несмотря на то, что крайний срок запуска платформы могут перенести на полгода. Об этом пишут со ссылкой на источники русскоязычная версия журнала Forbes и издание РБК.

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Команда TON ранее попросила инвесторов рассмотреть возможность переноса запуска, запланированного на конец октября, до 30 апреля 2020 года. Это связано в том числе с поданным 12 октября иском Комиссии по ценным бумагам и биржам США о приостановке ICO мессенджера Telegram. В случае отказа вкладчиков ждать еще полгода представители проекта обещали вернуть примерно 77% вложенных средств.

По данным источников Forbes, инвесторы большинством голосов отказались требовать возврата денег и согласились подождать запуска блокчейн-платформы до конца апреля. Источник, близкий к Дурову, сообщил изданию, что официально о решении инвесторов станет известно 24 октября.

Отказ вкладчиков требовать вложенные средства подтвердил изданию РБК источник, близкий к Telegram. По словам собеседника издания, такое решение инвесторы приняли "практически единогласно". Один из вкладчиков также отметил, что "большинство вложившихся в проект" согласились подождать.

Ранее основатель компании Qiwi Сергей Солонин, вложивший в запуск TON $17 млн, сообщил газете "Известия", что согласен на перенос запуска платформы, но при этом планы других инвесторов ему неизвестны.

О планах начать монетизацию мессенджера Telegram Дуров сообщил в конце 2017 года. В январе 2018 года стало известно, что Telegram планирует провести ICO. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов блокчейн-платформы TON мессенджер привлек около $1,7 млрд. Криптовалюта TON получила название Gram. Платформа будет основываться на усовершенствованной блокчейн-технологии, благодаря которой все действия, производимые пользователем внутри сети, будут намного быстрее, чем в существующих версиях блокчейн.

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