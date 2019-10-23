Tesla сообщила о прибыли в размере $342 млн по итогам третьего квартала

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Компания Tesla по итогам третьего квартала 2019 года зафиксировала прибыль в размере $342 млн. Об этом свидетельствует корпоративная отчетность компании, опубликованная в среду на ее сайте.

Телекомпания CNN подчеркивает, что такой успех стал сюрпризом для финансовых аналитиков. Так, по ее информации, специалисты прогнозировали компании, основанной предпринимателем Илоном Маском, квартальные убытки в размере $257 млн.

Согласно опубликованным документам, общий объем выручки Tesla составил в третьем квартале $6,3 млрд, лишь немного не дотянув до прогнозов финансовых аналитиков, которые предрекали компании прибыль в размере $6,33 млрд. В прошлом квартале данные по этому показателю равнялись $5,2 млрд.

Исходя из информации, в режиме реального времени размещаемой на сайте электронной биржи NASDAQ, акции Tesla выросли на 20,17% на фоне публикации квартальной отчетности. На данный момент они торгуются по стоимости $306,05 за штуку.

Компания Tesla основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.