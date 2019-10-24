Опрос: почти 70% россиян не делают сбережений

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Почти 70% россиян не делают сбережений, а те, кто откладывает средства, предпочитают делать это в наличной форме, а не в банке, указано в исследовании сберегательного поведения граждан, подготовленного аналитическим центром НАФИ (есть в распоряжении ТАСС).

"69% россиян вовсе не делают сбережений. Среди них половина (51%) отметили, что в ближайший год они не смогут накопить средства. Каждый пятый из не имеющих накоплений (21%) посчитал, что вероятность отложить деньги в ближайшее время для него только уменьшится. 17%, напротив, отметили, что их шансы накопить определенную сумму в следующие 12 месяцев возрастут, а, значит, они, возможно, начнут делать сбережения", - указано в исследовании НАФИ.

Треть россиян (31%) в настоящий момент имеют накопления, по сравнению с 2016 годом эта доля выросла на 4 п. п. Сумма, которую россияне считают сбережениями, уменьшилась за последние шесть лет: в 2013 году накоплениями считали сумму в 200 тыс. рублей, в 2019 году - 101 тыс. рублей. Среди имеющих накопления россиян за два года выросло число тех, у кого размер сбережений увеличился (23% - в 2017 году, 35% - в 2019 году).

По данным аналитического центра, растет число россиян, которые уверены, что лучше хранить сбережения в наличной форме, чем на банковском счете: в 2015 году этот вариант выбрали 25% россиян, в 2017 году - 31%, в 2019 году - 32%.

"Доля тех, кто отдал бы предпочтение банковскому вкладу для сбережений, нестабильна и последние четыре года колеблется в диапазоне от 32% до 39% (32% в 2015 году, 39% в 2017 году, 32% в 2019 году)", - отмечается в исследовании.

При этом выросло число россиян, которые полагают, что сейчас хорошее время для того, чтобы делать сбережения (11% в 2016 году, 23% в 2019 году). Каждый пятый опрошенный (24%) говорит о том, что момент для откладывания денег сейчас неподходящий (35% в 2016 году, 40% в 2017 году).

Опрос проведен в октябре 2019 года. Опрошено 1600 человек в 150 населенных пунктах в 50 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.