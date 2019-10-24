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Авиакомпания Кубы отменила некоторые международные рейсы из-за санкций США

Как сообщили в Cubana de Aviacion, ограничительные меры также отразятся и на национальных перевозках

ГАВАНА, 24 октября. /ТАСС/. Кубинский авиаперевозчик Cubana de Aviacion принял решение отменить рейсы в Мексику, Венесуэлу и ряд карибских стран из-за расторжения договоров со стороны лизинговых компаний под влиянием санкций США. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении авиакомпании.

"18 октября правительство США обнародовало новые односторонние принудительные экономические меры против Кубы, которые затрагивают сектор гражданской авиации Кубы, в частности нашу компанию <...> Cubana de Aviacion была уведомлена лизинговыми компаниями третьих стран о расторжении уже подписанных договоров, что привело к отмене международных рейсов по следующим направлениям: Санто-Доминго, Мехико, Канкун, Каракас, Порт-о-Пренс, Фор-де-Франс и Пуэнт-а-Питр", - говорится в документе.

В компании отметили, что ограничительные меры также отразятся и на национальных перевозках, об изменениях будет сообщено позже. Пассажирам, пострадавшим от отмены рейсов, будет возмещена общая стоимость билета. "Мы приносим свои извинения за причиненные неудобства, связанные с новыми мерами, введенными правительством США против нашей страны, и подтверждаем, что, несмотря на эскалацию агрессии, будем искать соответствующие решения для продолжения предоставления своих услуг", - отмечается в заявлении.

Министерство торговли США 18 октября ужесточило правила экспорта и реэкспорта некоторых видов продукции на Кубу, в том числе лизинга авиационной техники, предоставления определенных видов пожертвований и поставок телекоммуникационного оборудования. Решение, согласно которому власти США "вводят дальнейшее ужесточение правил экспорта и реэкспорта некоторой продукции на Кубу", вступило в силу 21 октября.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года тогдашний американский лидер Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил Дональд Трамп, который ужесточил правила поездок в страну для своих граждан и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Теги
МексикаКубаВенесуэлаТрамп, Дональд
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