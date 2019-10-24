Югра впервые поставила в Сирию пиломатериалы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 октября. /ТАСС/. Первые поставки пиломатериалов произвели из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Сирийскую Арабскую Республику, сообщил ТАСС заместитель генерального директора Центра поддержки экспорта Югры Вадим Землиханов.

"Из Югры отправлены в Сирию первые партии пиломатериалов. Это около 548 т продукции. Ранее поставки пиломатериалов из Югры в Сирию не осуществлялись", - сказал собеседник агентства.

По его словам, стоимость продукции составила 13,4 млн рублей. Объем поставок в Сирию в 2020 году он не уточнил, сообщив, что это "закрытая информация".

По данным региональных властей, в 2018 году почти 59% ($65,2 млн) экспорта Югры пришлось на машины и оборудование, в частности, в страны СНГ, ближнего зарубежья и Китай было экспортировано нефтегазовое оборудование. Еще чуть более 40% ($44,7 млн) пришлось на древесину и продукты ее переработки. Пиломатериалы, древесно-стружечная плита, топливные пеллеты были экспортированы в 23 страны (среди них Канада, Великобритания, Египет, Китай, Франция, Германия, Бельгия).