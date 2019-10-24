Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business-2020

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место. Это следует из доклада ВБ. В прошлом рейтинге результат России был на три ступени ниже - 31-е место из 190.

В этом году Всемирный банк учел три реформы, которые были проведены в России. Так, было ускорено подключение предприятий к системе электроснабжения, в том числе за счет создания специализированных отделов по подключению по принципу "единого окна". Также РФ усилила защиту миноритарных инвесторов, потребовав большей корпоративной прозрачности, и упростила налоговые условия за счет сокращения сроков возврата налога на добавленную стоимость (НДС). Позитивное влияние на упрощение налогового учета оказало и дальнейшее совершенствование программного обеспечения предприятий 1C, считает Всемирный банк.

Президент РФ Владимир Путин еще в майских указах 2012 года поставил задачу достижения 20-й строчки в этом рейтинге к 2018 году, однако пока России не удалось выполнить эту задачу. В 2012 году Россия находилась на 120-м месте в рейтинге Doing Business.

Совокупная оценка условий бизнеса состоит из 10 показателей: регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов и разрешение неплатежеспособности (доступность процедуры банкротства).

Ближайшие соседи

Всемирный банк в своем докладе отметил, что страны Европы и Центральной Азии за последний год существенно улучшили условия ведения бизнеса. Государства региона в совокупности провели 56 реформ и заняли лидирующее положение в рейтинге по количеству изменений в налоговой сфере. В частности, страны этого региона отличаются простотой регистрации собственности: стоимость передачи имущества в среднем составляет 2,7% от его стоимости против 4,2% в среднем в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с высоким уровнем дохода.

"Экономики Европы и Центральной Азии продолжают добиваться значительных успехов в развитии предпринимательства и содействии экономическому росту. По мере наращивания темпов реформ, страны, которые пока отстают, могут извлечь уроки из передовой практики, принятой их соседями", - отметил в сообщении к докладу Всемирного банка руководитель программы Doing Business Сантьяго Крочи Даунс.

Глобальные результаты

Первые два места рейтинга, как и годом ранее, заняли Новая Зеландия и Сингапур. Третье место заняла Дания, сместив Гонконг, который держал "бронзу" два года подряд. Помимо этих стран в десятку наиболее привлекательных с точки зрения ведения бизнеса вошли Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция. Всего за прошедший год правительства 115 стран мира провели 294 реформы, чтобы облегчить ведение бизнеса для частного сектора.