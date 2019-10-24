Орешкин назвал главную задачу правительства на ближайшее время

"Вот как раз этот рейтинг Doing Business стабильность регуляторики не меряет. Частое изменение условий, низкая предсказуемость - это то, что сейчас волнует инвесторов больше всего. Потому что с процедурами мы справились, теперь нужно справиться со стабильностью регулирования - это вот главная задача правительства на ближайшее время", - сказал Орешкин.

За год Россия поднялась в рейтинге Doing Business на три ступени и заняла 28-е место среди 190 стран. В прошлогоднем рейтинге Россия находилась на 31-й позиции.

Орешкин напомнил, что рейтинг отражает, насколько легко вести бизнес в стране с точки зрения административных процедур, таких как уплата налогов, получение разрешения на строительство, подключение к электросетям и так далее. Здесь Россия за последние три года поднялась на 12 позиций, оставаясь лучшей из стран БРИКС и опережая многие европейские страны.

"Такие страны, как Франция, Голландия - они позади нас, мы находимся между Австрией и Японией. Но конкуренция, конечно, усиливается, конкуренция здесь серьезная. Тот же Китай с 46-го места передвинулся на 31-е место, и нас уже вплотную "поджимает". Поэтому для того, чтобы даже сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед", - подчеркнул министр.