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СМИ: банк БРИКС выдаст Бразилии $500 млн на развитие городской среды

Займы пойдут на проекты в области водоснабжения, обращения с отходами, возобновляемой энергетики и городского транспорта, отмечает газета Valor Economico

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 октября. /ТАСС/. Банк БРИКС одобрил выделение Бразилии кредита на сумму $500 млн на реализацию программы развития муниципальной инфраструктуры. Об этом сообщила в среду газета Valor Economico со ссылкой на будущего руководителя регионального представительства финансового учреждения в Бразилии Клаудию Пратес.

Предполагается, что получателями займов, которые пойдут на проекты в области водоснабжения, обращения с отходами, возобновляемой энергетики и городского транспорта, в первую очередь станут муниципальные власти южноамериканской республики. По оценкам банка, реализация этих проектов может привлечь сопутствующие инвестиции в объеме до $2 млрд. Как ожидается, первые кредиты будут выданы в начале 2020 года, после того как бразильский парламент завершит ратификацию соглашения об открытии регионального офиса Нового банка развития БРИКС (НБР), говорится в публикации.

По словам Пратес, следующим шагом сан-паульского отделения НБР станет согласование второго кредитного пакета в объеме $650 млн, большая часть которых пойдет на финансирование частных проектов в области транспортной инфраструктуры. Она ожидает, что согласования по этому траншу будут завершены в первом квартале следующего года. В дальнейшем Пратес планирует увеличить объем инвестиций банка БРИКС в Бразилии до $2 млрд в ближайшие несколько лет, пишет издание.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР). Основная задача банка заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах БРИКС и в развивающихся странах. С 2016 года, когда банк начал свою операционную деятельность, было одобрено 42 проекта на общую сумму около $11,6 млрд. В утвержденной банком стратегии развития на 2017-2021 годы указывается, что общий объем одобренных советом директоров НБР кредитов к 2021 году может составить от $32 млрд до $44 млрд.

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