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СМИ: страны БРИКС могут создать собственную альтернативу Netflix

Как сообщает газета Globo, в случае реализации проекта наполнение такого виртуального кинотеатра могло бы осуществляться на паритетных началах всеми странами объединения

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 октября. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) могли бы создать собственный стриминговый сервис наподобие Netflix для популяризации кинематографа стран "пятерки". Об этом сообщила в среду газета Globo.

Как уточняется, возможность запуска соответствующей онлайн-площадки обсуждалась на встрече бразильского министра по делам гражданского общества Осмара Терры с представителями Минкультуры КНР и крупнейшего в Поднебесной производителя аудиовизуального контента China Media Group. В случае реализации данной инициативы наполнение такого виртуального кинотеатра могло бы осуществляться на паритетных началах всеми странами объединения, каждая из которых получила бы по 20% от общего объема контента.

Кроме того, такой стриминговый сервис могли бы использовать кинематографисты стран БРИКС, испытывающие трудности с поиском финансирования для своих работ и площадок для их демонстрации. По мнению бразильских властей, средства для данного проекта мог бы выделить Новый банк развития [Банк БРИКС].

Ранее в октябре с похожей инициативой создания облачного хранилища копий киноархивов стран БРИКС выступил руководитель Госфильмофонда Николай Малаков. Соответствующее предложение было высказано им на встрече представителей синематек "пятерки" в бразильском Нитерое.

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, целью которого является развитие всестороннего диалога и сотрудничества. Участники объединения разделяют такие принципы деятельности, как внеблоковый характер и ненаправленность против третьих сторон.

Теги
БразилияЮАРИндияРоссияКитай
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