"Ведомости": поставки Superjet 100 могут упасть до минимума с 2012 года

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) в 2019 году должна поставить заказчикам 15 авиалайнеров Sukhoi Superjet 100, что означает снижение поставок на 30% по сравнению с 2018 годом и до минимума за последние семь лет. Об этом пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Десять воздушных судов в лизинг должен получить "Аэрофлот", еще пять - региональные перевозчики, которые являются клиентами "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), рассказали изданию два человека, близкие к ОАК. По данным газеты, из числа региональных заказчиков два лайнера уже получила авиакомпания "Азимут", еще один ей передадут в конце октября. Еще один самолет в ближайшее время получит череповецкая "Северсталь", получателя пятого борта "Ведомости" не указывают.

По словам собеседника издания, близкого к ОАК, на 2020 год в портфеле ГСС остался лишь заказ "Аэрофлота", который в 2018 году в дополнение к 50 уже имеющимся лайнерам заказал еще 100 таких самолетов. Отмечается, что точные сроки их поставки пока не определены.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что "Гражданские самолеты Сухого" в январе - сентябре 2019 года продали только один авиалайнер. Согласно отчетности компании, выручка ГСС по российским стандартам бухгалтерского учета за девять месяцев упала в 4,5 раза - до 6,14 млрд рублей. При этом в пресс-службе ГСС отметили, что основной объем поставок самолетов ожидается в четвертом квартале

Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Разработан компанией "Гражданские самолеты Сухого". Коммерческая эксплуатация началась в 2011 году.