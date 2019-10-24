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Упрощение процедур для бизнеса позволило РФ подняться в рейтинге Doing Business

Россия поднялась с 31-го на 28-е место среди 190 стран, сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Упрощение нескольких процедур для ведения бизнеса в России, в частности, изменение порядка получения разрешений на строительство и переход на электронное таможенное декларирование, позволило улучшить положение страны в рейтинге Doing Business. Такое мнение выразила ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.

В рейтинге Doing Business, который ежегодно публикует группа Всемирного банка (ВБ), Россия поднялась с 31-го на 28-е место среди 190 стран. Первые три места заняли Новая Зеландия, Сингапур и Дания. По данным пресс-службы столичного бизнес-омбудсмена, ВБ в рейтинге рассматривает деловой климат только в двух городах РФ - Москве и Санкт-Петербурге.

"Наиболее важными реформами в России стало, в частности, упрощение процедуры получения разрешений на строительство, произошли улучшения в сфере получения исходно-разрешительной документации и регистрации прав. Значительную роль в этом сыграл перевод документооборота в электронный вид, что, в свою очередь ускорило процедуры, уменьшило количество отказов и снизило временные и денежные затраты застройщиков. Кроме того, менее затратной стала процедура подключения к системе электроснабжения благодаря снижению стоимости подключения к электросетям", - сказала Минеева.

По ее словам, также важным стало введение регистрации собственности в многофункциональных центрах. Среди других реформ, принесших положительные эффекты, Минеева выделила электронное декларирование товаров на таможне с последующей автоматической регистрацией и выпуском.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей добавила, что важным индикатором улучшения регуляторной среды и снижения технических барьеров для бизнеса в последние годы является Национальный рейтинг инвестиционного климата, который с 2015 года рассчитывается Агентством стратегических инициатив. "По сравнению с [исследованием] Doing Business in Russia, дважды проводившимся Всемирным банком на уровне регионов, национальный рейтинг имеет ряд преимуществ: он рассчитывается ежегодно, покрывает все регионы и охватывает более широкий круг показателей, а сами эти показатели в гораздо большей степени отражают российские особенности регулирования, - считает Минеева. - Важным результатом этого проекта можно считать создание системы комплексного мониторинга, которая подталкивает региональные власти к сравнению с результатами, достигнутыми в других регионах, к поиску и внедрению лучших".

Особенности экономики и перспективы

Бизнес-омбудсмен подчеркнула, что России не стоит слишком сильно поддаваться воздействию опыта стран, которые вошли в двадцатку рейтинга Doing Business. "Копирование практик других стран не всегда способствует привлечению инвестиций и улучшению бизнес климата. В России существуют свои практические инструменты, учитывающие законодательные и нормативные требования, особенности национальной экономики и предпринимательства", - пояснила она.

Она напомнила, что в майских указах 2012 года президента РФ была закреплена задача продвижения РФ до 20-го места рейтинга к 2018 году. "Сейчас упоминания рейтинга нет ни в майском указе [Владимира] Путина 2018 года, ни в "Основных направлениях деятельности правительства" на следующие шесть лет", - добавила Минеева.

По ее мнению, "невозможно только работать на индикаторы, но не менять саму среду". В этом свете Минеева привела в пример индекс качества госрегулирования, рассчитываемый ВБ для оценки способности правительства "вырабатывать и реализовывать эффективное регулирование, способствующее развитию частного сектора".

Индекс учитывает множество показателей из разных источников, в том числе, организацию рынка и конкуренции, уровень недобросовестной конкуренции, контроль над ценами, дискриминационные тарифы и налоги, избыточный протекционизм, противоречивость налоговой системы и регуляторное бремя, инвестиционную и финансовую свободу, правоприменительную практику. "По этому индексу результаты России не столь высоки: по итогам 2017 года он остался в отрицательной зоне и составил минус 0,48 против минус 0,42 годом ранее [может колебаться от значения минус 2,5 до плюс 2,5, нейтральный уровень на отметке 0]. Уровень качества регуляторной среды в России всегда был ниже среднего с момента начала замеров в 1996 году. Ранг России по этому индикатору составляет 32,7%, то есть наша страна находится в замыкающей трети стран по этому индикатору", - добавила Минеева.

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