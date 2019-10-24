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Греф: желающим попасть на работу в Сбербанк придется "пройти все круги ада"

Сбербанк заинтересован в новых потоках мотивированных людей, отметил глава кредитно-финансовой организации
Глава Сбербанка Герман Греф Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Глава Сбербанка Герман Греф
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Сбербанк ежегодно набирает 50 тыс. сотрудников, но для того, чтобы попасть в команду организации, придется пройти все круги ада. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" в четверг рассказал глава Сбербанка Герман Греф, куратор направления "Финансы и технологии" в рамках конкурса управленцев "Лидеры России".

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"У нас действует правило - нанимай медленно, увольняй быстро. Поэтому, чтобы попасть к нам, придется пройти все круги ада. <...> Или достигай результата, или уходи - такое правило, которое действует во всех современных компаниях", - сказал Греф.

"Мы набираем каждый год 50 тыс. новых сотрудников. В частности, в нашей школе, инженерной, до конца следующего года должно учиться 6 тыс. человек, а выпуск годовой будет составлять 2 тыс.", - отметил он, добавив, что в том числе и около 2,5 тыс. сотрудников Сбербанка подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России".

Греф заметил, что Сбербанк заинтересован в новых потоках мотивированных и толковых людей. "Для нас это вопрос выживаемости, потому что сегодня в современной экономике твоя конкурентноспособность - это конкурентноспособность тех людей, которые у тебя работают", - заключил он.

Ранее сообщалось, что около 15 тыс. заявок поступило от потенциальных кандидатов на участие в профильном направлении "Финансы и технологии" в рамках конкурса управленцев "Лидеры России" за первую неделю с начала приема заявок.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
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