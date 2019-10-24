Экспорт рыбы и морепродуктов на Камчатке вырос за девять месяцев на 12,3%

ТАСС, 24 октября. Экспорт замороженной рыбы и морепродуктов предприятий Камчатского края увеличился за девять месяцев на 12,3% - до 245 тыс. тонн продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ее стоимость оценивается почти в $580 млн, сообщила в четверг пресс-служба камчатской таможни.

"Предприятия Камчатки отправили за рубеж более 245 тыс. тонн рыбопродукции стоимостью почти $580 млн, что больше на 12,3% по стоимости и на 6,3% по весу, чем в 2018 году", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что рыба и морепродукты составляют 96% товаров, вывозимых из региона, остальное - никелевый концентрат и металлолом.

Общий объем экспорта за январь-сентябрь на Камчатке увеличился на 10% и составил более $600 млн. Ведущими торговыми партнерами региона являются Китай, Южная Корея, Япония.

Также, по данным таможни, выросло количество заходов морских судов на Камчатку, а также пассажиров, прибывших этим видом транспорта. "Значительный рост пассажиропотока связан с развитием круизной программы и посещением Камчатки иностранными туристами. За девять месяцев 2019 года камчатские таможенники оформили 29 круизных лайнеров, в прошлом году их количество составляло всего девять", - уточняется в сообщении.