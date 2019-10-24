Первое в России судно с технологией безэкипажного вождения спустят на воду в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Средне-Невский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планирует в 2020 году спустить на воду первый в России корабль с технологией безэкипажного судовождения - научно-исследовательское судно "Пионер-М" - для круглогодичной работы в акваториях Черного и Азовского морей. Об этом ТАСС в четверг сообщил гендиректор завода Владимир Середохо.

"Мы сделаем корпус, и дальше достройка завершится в Севастополе. Сейчас просто идет окончательное утверждение проекта. Я думаю, что мы его спустим на воду следующей осенью и потом испытания проведем в следующем году. Мы частично здесь проведем, спустим, проверим, а потом переведем его на достройку", - сказал он.

Проектирование судна "Пионер-М" вели ученые Севастопольского государственного университета на базовой кафедре "Инновационное судостроение и технологии освоения шельфа", созданной ЦКБ "Коралл". Строительство судна будет происходить на трех заводах Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Средне-Невский судостроительный завод выполнит работы по формированию композитного корпуса, созданием надстройки займутся специалисты крымского предприятия "Судокомпозит", финальная сборка состоится на Севморзаводе. Длина судна составит 25,7 м, ширина - 9 м, скорость - 10 узлов, водоизмещение - 82 т.

Проект реализуется при поддержке Минобрнауки, ОСК и Агентства стратегических инициатив. Финансирование строительства осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы". Индустриальным партнером выступает ОСК, инвестиции в реализацию проекта составляют 300 млн рублей.