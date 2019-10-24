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"Промобот" планирует открыть предприятие на Дальнем Востоке для работы с рынками Азии

Председатель совета директоров компании Алексей Южаков отметил, что к работе планируют привлечь местных специалистов, которые будут заниматься проектированием и 3D-моделированием роботов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Локализация на Дальнем Востоке части производства пермской компании "Промобот" станет для нее одной из точек развития бизнеса на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Такое мнение ТАСС в четверг высказал председатель совета директоров крупнейшего в России производителя автономных сервисных роботов Алексей Южаков.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2019 года Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) подписал с "Промоботом" меморандум о намерениях, который в частности предполагает организацию во Владивостоке производства автономных человекоподобных роботов и запуск центра по разработке искусственного интеллекта.

"Треугольник работы: [партнер по производству роботов] FN Robotics - основной материковый Китай, представительство в Гонконге и Дальний Восток. Нам он должен позволить максимально эффективно работать с целым азиатским регионом", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Промобота", на Дальнем Востоке планируется найти специалистов, которые будут заниматься проектированием и 3D-моделированием роботов, основное производство останется в Перми. На Дальнем Востоке также будет расположено представительство компании.

Южаков добавил, что азиатские партнеры проявляют интерес к нескольким направлениям работы компании. "Им интересны роботы-компаньоны, очень интересна медицинская направленность. Очень интересна образовательная робототехника - мы сейчас ведем переговоры с компанией, которая поставляет во все вузы Китая оборудование. У них огромное количество центров, похожих на наши МФЦ. Им очень понравился наш кейс [с работающим в МФЦ роботом], поэтому мы его тоже рассматриваем", - добавил Южаков.

По его слвоам, китайских партнеров впечатлил R&D-центр (центры научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) "Промобота", поэтому компания в том числе станет исполнителем по заказам, которые ранее планировалось разместить на китайском рынке.

О компании

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Сегодня это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы трудятся в 35 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя живых сотрудников.

Роботов Promobot можно встретить в московском метро, в Музее современной истории России, НПФ Сбербанка. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

Теги
РоссияПермский край
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