Приамурье хочет продлить срок погашения долга по бюджетным кредитам на 13,4 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 октября. /ТАСС/. Власти Амурской области планируют продлить сроки погашения задолженности по бюджетным кредитам в размере 13,4 млрд рублей на пять лет, сообщила в четверг ТАСС министр финансов региона Вера Артемьева.

В конце сентября первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании в Госдуме заявил, что Минфин готовит предложение регионам по реструктуризации 75 млрд рублей бюджетных кредитов в 2020 году при условии инвестирования средств в развитие и новые проекты в инфраструктуре.

"Правительством РФ определено, что регионы, у которых темпы роста налоговых и неналоговых доходов за 2018 и 2019 годы сложатся не ниже фактического уровня инфляции по РФ, могут рассчитывать на продление периода погашения реструктурированных в 2017 году кредитов до 2029 года включительно. Амурская область может претендовать на продление сроков гашения 13,4 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам еще на пять лет. У региона для этого есть все шансы. Прирост собственных доходов Амурской области на 7,2% и 11,5% в 2018-2019 годах опережает уровень инфляции по РФ в этот период", - сказала Артемьева.

Она уточнила, что если за 2020-2022 годы регион должен был вернуть 7,5 млрд рублей, то после продления сроков погашения эта сумма составит всего 3,7 млрд рублей. Средства, которые таким образом сэкономит Приамурье, могут направить на реализацию национальных проектов, социально значимые расходы областного бюджета, а также на обновление изношенных основных средств. "Кроме этого, уменьшится объем привлечения банковских кредитов для погашения задолженности по бюджетным кредитам. Это приведет к удешевлению обслуживания государственного долга", - отметила собеседница.

Государственный долг региона с 2012 года к 2017 году вырос практически в два раза и составил 30,6 млрд рублей. С 2017 года госдолг планомерно снижается и на 1 января 2019 года он составил 27,4 млрд рублей. Уровень долга к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета к концу 2019 года составит 58% против 87% в 2017 году.