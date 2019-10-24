Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Аэрофлот" оштрафовали на 100 тыс. рублей за задержку рейса из Белгорода

Рейс был задержан более чем на три часа, это произошло в июле

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Суд в Москве оштрафовал авиакомпанию "Аэрофлот" на 100 тыс. рублей за задержку рейса из Белгорода. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 416 района Арбат Москвы авиакомпания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - сообщила Короткова.

В июле этого года "Аэрофлот" более чем на три часа задержал отправление авиарейса из Белгорода в Москву. Причинами задержки стали техническая неисправность воздушного судна, резервное воздушное судно авиакомпанией предоставлено не было. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в отношении авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией").

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" и ее должностные лица оштрафованы на 290 тыс. рублей за массовые задержки выдачи багажа летом в аэропорту Шереметьево.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за неустановку российского ПО на смартфонах
Документ предлагает установить штрафы для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС