"Аэрофлот" оштрафовали на 100 тыс. рублей за задержку рейса из Белгорода

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Суд в Москве оштрафовал авиакомпанию "Аэрофлот" на 100 тыс. рублей за задержку рейса из Белгорода. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 416 района Арбат Москвы авиакомпания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - сообщила Короткова.

В июле этого года "Аэрофлот" более чем на три часа задержал отправление авиарейса из Белгорода в Москву. Причинами задержки стали техническая неисправность воздушного судна, резервное воздушное судно авиакомпанией предоставлено не было. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в отношении авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией").

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" и ее должностные лица оштрафованы на 290 тыс. рублей за массовые задержки выдачи багажа летом в аэропорту Шереметьево.