Сегментная выручка Mail.ru Group в III квартале выросла на четверть

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) без учета сервиса по доставке еды Delivery Club и киберспортивного бизнеса ESforce увеличилась в третьем квартале 2019 года на 25,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 21,4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Совокупный показатель EBITDA компании за отчетный период вырос на 33% и составил 7,2 млрд рублей. Совокупная чистая прибыль в третьем квартале 2019 года возросла на 37,3%, до 3,9 млрд рублей.

Сегментная выручка Mail.ru Group за девять месяцев 2019 года по МСФО без учета Delivery Club и ESforce на сопоставимой основе увеличилась на 23,3%, до 60,9 млрд рублей. По итогам января - сентября 2019 года cовокупный сегментный показатель EBITDA вырос на 14,7% и составил 20 млрд рублей. Чистая прибыль за этот период возросла на 21,7% и достигла почти 10 млрд рублей.

Чистая задолженность интернет-холдинга на 30 сентября 2019 г. составила 1,7 млрд рублей.

Сегменты и сервисы

Выручка Mail.ru Group от рекламы по итогам третьего квартала 2019 года выросла на 21,8% и составила 8,9 млрд рублей. Кроме того, выручка от ММО-игр (массовые многопользовательские онлайн-игры) увеличилась на 20,5% и достигла 6,9 млрд рублей. Рост выручки в сегменте IVAS-продуктов (пользовательские платежи в социальных сетях) в третьем квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 14,9%, до 3,9 млрд рублей.

В третьем квартале 2019 года выручка компании в сегменте "Социальные сети и коммуникационные сервисы" увеличилась на 19,2% и достигла 12,5 млрд рублей. Выручка социальной сети "ВКонтакте" в третьем квартале 2019 года выросла на 24,7%, компания ожидает удвоения выручки сервиса в ближайшие три - четыре года.

Ежемесячное количество уникальных пользователей из России в сентябре выросло в годовом выражении на 2,4% и составило 70 млн, включая 63,4 млн на мобильных устройствах (рост на 5,7% год к году).

Выручка "Новых инициатив" Mail.ru Group (включает агрегатор объявлений "Юла", облачные технологии, карты Maps.me, образовательный портал GeekBrains и другие) в третьем квартале 2019 года выросла в 2,4 раза и составила 1,4 млрд рублей. Выручка "Юлы" увеличилась в 1,7 раза, до 565 млн рублей, и компания ожидает, что по результатам 2019 года выручка достигнет порядка 2 млрд рублей.

Также Mail.ru Group отмечает практически трехкратный рост выручки Delivery Club по итогам третьего квартала - квартальная выручка сервиса впервые превысила 1 млрд рублей и составила 1,2 млрд рубей. По итогам 2019 года компания ожидает, что общая годовая выручка удвоится по сравнению с 2018 года.