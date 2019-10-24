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Сбербанк назвал слухами и домыслами сообщения о продаже в интернете данных клиентов

Вся официальная информация по этой теме была опубликована банком ранее, отметили в пресс-службе кредитно-финансовой организации
Здание центрального офиса Сбербанка РФ Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Здание центрального офиса Сбербанка РФ
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Информация ряда СМИ о продаже злоумышленниками в интернете базы данных клиентов Сбербанка является слухами и домыслами. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе банка.

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В четверг ряд СМИ сообщил о выставленной на продажу базе персональных данных клиентов Сбербанка. По информации "Известий", речь идёт об утечки данных 11,5 тыс. клиентов.

"Вся официальная информация по этой теме была опубликована банком ранее. Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов", - сказали в пресс-службе.

В начале октября стало известно, что сотрудник Сбербанка продал одной из преступных групп в теневом интернете 5 тыс. учетных записей кредитных карт клиентов, однако сейчас угрозы для средств клиентов нет.

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Россия
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