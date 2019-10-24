Центробанки РФ и Китая готовят соглашение об обмене информацией о компьютерных инцидентах

ШЭНЬЧЖЭНЬ /Китай/, 24 октября. /ТАСС/. Банк России прорабатывает возможность заключения соглашения с Народным банком Китая (центробанк) об обмене информацией о компьютерных инцидентах. Об этом сообщил в четверг директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, выступая в китайском городе Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун) на 10-й Международной конференции "Доверие и безопасность в цифровом будущем" (Инфофорум - Китай).

"В настоящее время мы прорабатываем инициативы с Народным банком Китая по заключению соглашения об обмене информацией о компьютерных инцидентах. Эту работу мы начали в прошлом году. В настоящее время коллеги из народного банка рассматривают эту инициативу, и мы надеемся, что в ближайшее время такое соглашение будет подписано", - сказал он.

Говоря о развитии цифровых технологий Вадим Уваров констатировал, что данный процесс сопровождается дополнительными рисками. "Цифровая трансформация обеспечивает многочисленные преимущества для потребителей финансовых услуг, неизбежно увеличивает качество, скорость, доступность взаимодействия с финансовым сектором и, вместе с тем, создает дополнительные риски. Рост масштабов компьютерной преступности и, прежде всего, в кредитно-финансовой сфере является глобальным трендом, требующим скоординированных усилий регуляторов, организаций кредитно-финансовой сферы и потребителей финансовых услуг", - сказал он.

Информационная безопасность

Что касается информационной безопасности, Вадим Уваров сообщил об основных задачах Банка России на данном направлении. В их числе, по его словам, обеспечение киберустойчивости, контроль показателей риска реализации информационных угроз, контроль уровня банковских и финансовых операций, совершенных без согласия клиентов, мониторинг и оперативное реагирование и предотвращение компьютерных атак на организации кредитно-финансовой сферы.

Еще одной задачей является защита прав потребителей финансовых услуг через мониторинг уровня финансовых потерь, а также содействие развитию инновационно-финансовых технологий в части контроля показателей риска реализации информационных угроз и обеспечения необходимого уровня информационной безопасности.

Инфофорум - Китай

Международные конференции Инфофорум - Китай Национальный форум информационной безопасности "Инфофорум" в зарубежных странах проводит ежегодно с 2009 года. В центре внимания участников в этом году находятся такие вопросы, как умная логистика и цифровая таможня, технологии и сервисы нового поколения на основе 5G, управление Интернетом и построение безопасного информационного пространства, риски и необходимость международного сотрудничества в условиях цифровой трансформации, цифровая экономика, электронная коммерция, умный город, технологии искусственного интеллекта и ряд других.

Инфофорум - Китай организуется Ассоциацией Национальный форум информационной безопасности "Инфофорум" при поддержке Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, аппарата Совета Безопасности Российской Федерации. Содействие в проведении мероприятия оказывают МИД РФ, Секретариат ШОС, Альянс облачной безопасности Китая и Ассоциация кибербезопасности Китая. Конференция продлится до 25 октября.