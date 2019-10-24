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Саммит Россия – Африка

Эксперт: позиция России в рейтинге ВБ говорит об улучшении работы над инвестклиматом

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020 на 28-е место. При этом председатель "Деловой России" Алексей Репик отметил, что продвигаться дальше будет сложнее

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Позиция России в рейтинге Doing Business-2020 (ежегодно публикует группа Всемирного банка) говорит о том, что правительство научилось работать над улучшением инвестиционного климата. Такое мнение высказал ТАСС председатель "Деловой России", глава совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик в кулуарах экономического форума Россия - Африка.

В четверг группа Всемирного банка опубликовала рейтинг Doing Business-2020, где Россия заняла 28-е место. В прошлом рейтинге результат России был на 3 ступени ниже - 31-е место из 190.

"Мы научились работать над улучшением инвестиционного климата, то, что эта компетенция становится по-настоящему сильным доказательством профессионализма нашего правительственного блока, который отвечает за эту работу, в этом сомнений никаких нет", - сказал Репик, добавив, что в первую очередь это заслуга первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

По его словам, дальше продвигаться в рейтинге будет сложнее. "Другое дело, что целью мы ставили себе все-таки войти в 20-ку и по-прежнему ставим. Хотя каждый шаг у нас получается посложнее, чем предыдущий, чем выше, тем сложнее", - отметил Репик.

При этом он считает, что Россия без сомнений доказала свое место в рейтинге Doing Business. "Сейчас рассчитывать, что кто-нибудь нам даст возможность вырасти в любом рейтинге без того, чтобы мы это не просто доказали, а без сомнений доказали, на это рассчитывать не приходится. И уж если мы растем в глазах Всемирного банка, то, значит, цифры действительно объективные и к ним не придраться", - сказал Репик.

О форуме Россия - Африка

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором участвуют главы государств, представители бизнеса и госструктур. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс, ТАСС является официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

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РоссияСаммит Россия – Африка
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