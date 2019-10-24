Чижов: консультации РФ, ЕС и Украины по газу показали возможность для продвижения вперед

ВЕРОНА, 24 октября. /ТАСС/. Экспертные трехсторонние консультации по газу, прошедшие на этой неделе, показали возможность для продвижения вперед. Об этом сообщил ТАСС постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Могу сказать, что предварительная встреча, которая прошла в минувший понедельник в Брюсселе, показала, что возможности для продвижения вперед есть. Насколько они материализуются, в следующий понедельник увидим", - сказал он.

Минэнерго РФ на этой неделе также сообщало, что заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский провел встречу старших должностных лиц трехсторонних консультаций в формате Российская Федерация - Европейский Союз - Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года. По итогам встречи ее участники отметили конструктивность и предметность прошедшей встречи в рамках подготовки к трехсторонним консультациям в Брюсселе, запланированным на 28 октября.

Последние трехсторонние газовые консультации между Россией, Украиной и Евросоюзом прошли 19 сентября. По итогам встречи, которая продолжалась всего 40 минут, Новак сказал, что впервые за многие годы консультации прошли очень конструктивно. Шефчович также отметил, что на консультациях была "очень позитивная и конструктивная атмосфера".

Стороны также заявили, что продолжение транзита через Украину и поставок российского газа в Европу возможно практически при любом сценарии, а на самый "черный день" "Газпром", Украина и потребители в Европе закачают рекордные объемы газа в подземные хранилища.