Путин направил приветствие участникам и гостям XII Евразийского экономического форума

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XII Евразийского экономического форума. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Центральная тема нынешнего форума посвящена той объединяющей роли, которую призвано сыграть бизнес-сообщество на гигантской территории, простирающейся от Атлантики до Тихого океана. Вам предстоит <...> оценить перспективы наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, <...> внедрения передовых технологий и реализации природоохранных инициатив", - подчеркнул президент.

Путин также подтвердил готовность России к расширению взаимовыгодного сотрудничества с заинтересованными странами и выразил уверенность в продуктивных и содержательных дискуссиях на форуме.

XII Евразийский экономический форум пройдет в Вероне 24-25 октября.