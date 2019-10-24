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Путин направил приветствие участникам и гостям XII Евразийского экономического форума

Президент России отметил объединяющую роль Евразийского экономического форума для бизнес-сообщества

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XII Евразийского экономического форума. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Центральная тема нынешнего форума посвящена той объединяющей роли, которую призвано сыграть бизнес-сообщество на гигантской территории, простирающейся от Атлантики до Тихого океана. Вам предстоит <...> оценить перспективы наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, <...> внедрения передовых технологий и реализации природоохранных инициатив", - подчеркнул президент.

Путин также подтвердил готовность России к расширению взаимовыгодного сотрудничества с заинтересованными странами и выразил уверенность в продуктивных и содержательных дискуссиях на форуме.

XII Евразийский экономический форум пройдет в Вероне 24-25 октября.

Теги
Путин, Владимир Владимирович
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