Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит Россия – Африка

Россия предлагает Эфиопии построить центр обслуживания и ремонта авиатехники

Эфиопия - активный эксплуатант вооружения и военной техники российского и советского производства, отметили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российская сторона ведет переговоры с Эфиопией о возможности строительства в городе Дебре-Зейт центра обслуживания и ремонта авиатехники. Об этом сообщили в четверг журналистам в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

"Предлагаем партнерам рассмотреть возможность создания в городе Дебре-Зейт центра технического обслуживания и ремонта авиационной, в том числе вертолетной, техники", - сказали в ведомстве.

В ФСВТС добавили, что Эфиопия - активный эксплуатант вооружения и военной техники российского и советского производства, и в настоящее время, "учитывая технический уровень подготовки эфиопской стороны, партнеры прилагают усилия по самостоятельному ремонту и модернизации ранее поставленной продукции военного назначения".

В службе напомнили, что РФ и Эфиопия создали межправительственную рабочую группу по военно-техническому сотрудничеству. "Ожидаем приглашение эфиопской стороны на проведение ее очередного заседания", - сообщили в ведомстве.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

Теги
РоссияСаммит Россия – Африка
Реклама на ТАСС
Счетная палата отметила проблемы в реализации соглашений о разделе продукции
Аудиторское ведомство также сообщило о недостаточной вовлеченности в проекты СРП российских специалистов и организаций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС