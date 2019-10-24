Россия предлагает Эфиопии построить центр обслуживания и ремонта авиатехники

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российская сторона ведет переговоры с Эфиопией о возможности строительства в городе Дебре-Зейт центра обслуживания и ремонта авиатехники. Об этом сообщили в четверг журналистам в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

"Предлагаем партнерам рассмотреть возможность создания в городе Дебре-Зейт центра технического обслуживания и ремонта авиационной, в том числе вертолетной, техники", - сказали в ведомстве.

В ФСВТС добавили, что Эфиопия - активный эксплуатант вооружения и военной техники российского и советского производства, и в настоящее время, "учитывая технический уровень подготовки эфиопской стороны, партнеры прилагают усилия по самостоятельному ремонту и модернизации ранее поставленной продукции военного назначения".

В службе напомнили, что РФ и Эфиопия создали межправительственную рабочую группу по военно-техническому сотрудничеству. "Ожидаем приглашение эфиопской стороны на проведение ее очередного заседания", - сообщили в ведомстве.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.