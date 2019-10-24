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Саммит Россия – Африка

"Лукойл" планирует новые проекты в странах Западной Африки, в том числе по СПГ

Чтобы систематизировать работу на Африканском континенте, "Лукойл" ввел должность вице-президента, ответственного за регион, отметил глава компании Вагит Алекперов

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. "Лукойл" планирует расширять присутствие в Западной Африке в области геологоразведки, добычи нефти и газа. Об этом в интервью ТАСС на полях экономического форума Россия - Африка сообщил глава компании Вагит Алекперов.

"Для нас сегодня Западная Африка - один из приоритетных регионов наших инвестиций. Мы сегодня присутствуем уже в четырех (африканских) странах, мы сегодня рассматриваем ряд опциональных проектов как по расширению своего участия в отдельных странах - таких, как Нигерия, Республика Конго, так и выход в новые страны", - сказал он.

Чтобы систематизировать работу на Африканском континенте, "Лукойл" ввел должность вице-президента, ответственного за регион, добавил Алекперов. "У него в подчинении все наши региональные центры, и есть департамент анализа, который анализирует и принимает решения как по вхождению в новые проекты, так и по развитию этих проектов", - отметил глава компании.

"Это проекты как геологоразведочные, разработка нефтяных, газовых месторождений, так и обеспечение внутреннего рынка страны - как проект, допустим, в той же Демократической Республике Конго, где газ подается на континент и через электростанции поступает населению страны, - так и проекты СПГ, если это будет экономически эффективно", - сказал Алекперов.

"Лукойл" уже реализует проекты в Нигерии, Камеруне, Гане, Конго. В рамках форума Россия - Африка компания подписала меморандум о взаимопонимании с Экваториальной Гвинеей, документ заложил основы для возможного участия "Лукойла" в разведке и добыче углеводородов в стране.

Теги
НигерияРоссияКонго (ДРК)Саммит Россия – Африка
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