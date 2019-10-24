"Лукойл" ожидает сохранения цены нефти в среднесрочной перспективе на уровне $60

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Цена нефти в среднесрочной перспективе сохранится на стабильном уровне, в среднем $60 за баррель. Об этом сообщил в интервью ТАСС на экономическом форуме Россия - Африка глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Мы считаем, что рынок сегодня стабилен, и в ближайшие годы он будет демонстрировать те же показатели, которые мы имели в этом году. Это где-то плюс-минус $60 [за баррель]", - сказал он.

По мнению Алекперова, усиливать сокращение добычи в рамках соглашения ОПЕК+ нет необходимости. "В сокращении точно нет необходимости. После прохождения зимнего периода надо принимать решения. Сегодня необходима стабильность", - считает глава "Лукойла".

"Я бы не сказал, что надвигается какая-то рецессия, потому что на сегодня все страны демонстрируют рост промышленного производства, в том числе и Соединенные Штаты, более 2%", - отметил Алекперов.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. Действующая до конца первого квартала 2020 года договоренность предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".

Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).