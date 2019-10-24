Доля автопрома в экономике Калужской области за 13 лет выросла с 1% до 35%

ТАСС, 24 октября. Доля автопрома в экономике Калужской области за последние 13 лет увеличилась до 35% и составляет порядка 300 млрд рублей, сообщил ТАСС в четверг губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

"В этом году калужскому автомобилестроению исполняется 13 лет. За это время в области создан третий по мощности в стране автомобильный центр. Автопром стал ключевым сектором экономики. Его доля в общем объеме промпроизводства с 1% в 2007 выросла до 35% в 2018 году... около 300 млрд рублей", - сказал глава региона.

Всего в формате автокластера работают 33 предприятия: три производителя автомобилей - "Фольксваген Груп Рус", "ПСМА Рус", "Вольво Восток", заводы по производству автокомпонентов, в том числе двигателей и автомобильных стекол. За восемь месяцев этого года индекс производства автотранспортных средств составляет 104%.

"Ценно, что внутри кластера производители автокомпонентов создают эффективные кооперационные цепочки, постоянно повышают конкурентоспособность и готовы к расширению взаимодействия с автопроизводителями. В свою очередь автопроизводители также заинтересованы в расширении пула поставщиков", - отметил глава Калужской области.