В Сьерра-Леоне заявили, что нуждаются в опыте РФ по оценке ресурсов полезных ископаемых

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Сьерра-Леоне надеется перенять опыт РФ в оценке геологических запасов страны. Об этом заявил премьер-министр республики Дэвид Фрэнсис, выступая на пленарной сессии в рамках саммита Россия - Африка.

Премьер-министр отметил, что по всей стране недавно была проведена аэросъемка геологических ресурсов. "Теперь мы знаем примерные объемы и количество минеральных ресурсов, которыми располагает наша страна. Мы знаем, что у РФ накоплен опыт и знания, которые помогут Сьерра-Леоне в оценке всех этих данных, чтобы мы могли верифицировать и подтвердить количество, тип и оценочную стоимость природных ресурсов".

Руководитель аппарата правительства республики подчеркнул, что Сьерра-Леоне сможет использовать такие данные "для предоставления суверенных гарантий для реализации крупных инфраструктурных проектов". "С такой поддержкой со стороны РФ нам не нужно будет обращаться во Всемирный банк и МВФ", - добавил он.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.