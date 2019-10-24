Счетная палата отметила проблемы в реализации соглашений о разделе продукции

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Счетная палата проверила деятельность органов власти и компаний-операторов, действующих в РФ в рамках соглашений о разработке месторождений углеводородного сырья на условиях раздела продукции (СРП) за 2018 год и выяснила, что операторы не полностью выполняют эти условия. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

В России в данный момент действуют три соглашения на разработку месторождений углеводородного сырья в рамках СРП - "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Харьягинское СРП".

"На сегодняшний день государству не переданы права собственности на объекты основных средств по проекту "Сахалин-1" первоначальной стоимостью $24 млрд, по проекту Харьягинское месторождение" - $321,2 млн", - приводится в публикации слова аудитора Счетной палаты Алексея Каульбарса.

Счетная палата также отметила недостаточную вовлеченность в проекты СРП российских специалистов и организаций: доля российских подрядчиков по проекту "Сахалин-1" составляет около 49%, по проекту "Сахалин-2" - 40%.

Проблемы проектов

Счетная палата обратила внимание на недостатки каждого проекта в отдельности. Одной из проблем "Сахалина-1" называется недополучение доходов из-за долгого отсутствия решения по реализации попутного газа с месторождения Чайво.

"За весь период реализации СРП на данном месторождении помимо нефти было добыто более 107 млрд куб. м газа. Порядка 70% этого объема было закачено обратно в пласт. На наш взгляд необходимо ускорить принятие решения, учитывающее интересы всех сторон проекта", - отметил Каульбарс.

Главной проблемой Харьягинского месторождения Счетная палата считает решения по реализации попутного нефтяного газа: в 2018 году оператор проекта сжег 71% этого газа при допустимых 5%, что оказало негативное влияние на окружающую среду. Основными недостатками "Сахалина-2" были названы низкая стоимость продажи сжижженого природного газа (СПГ) некоторым покупателям и необоснованное включение отдельных затрат в состав возмещаемых расходов.