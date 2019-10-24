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Власти Северной Осетии: на строительство курорта "Мамисон" необходимо 6 млрд рублей

В сентябре премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании на территории Северной Осетии ОЭЗ для завершения строительства туристско-рекреационного комплекса "Мамисон"

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 октября. /ТАСС/. Объем бюджетных средств, необходимых для завершения строительства всесезонного курорта "Мамисон" в Северной Осетии, оценивается в сумму порядка 6 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС министр экономического развития Северной Осетии Казбек Томаев.

В сентябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о создании на территории Республики Северная Осетия-Алания особой экономической зоны для завершения создания всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон", начатого еще в 2013 году.

"Мы уже спроектировали инженерную инфраструктуру, там получается 885 млн рублей. В целом же у нас получается свыше 6 млрд рублей - на инженерную, транспортную и горнолыжную инфраструктуру. Это федеральные средства, которые мы просим на три года. Инвесторы со своей стороны должны будут вложить в гостиничный и сопутствующий бизнес около 10 млрд рублей", - сказал Томаев.

По его словам, новый проект будет существенно изменен по сравнению с первоначальным, в том числе в сторону его удешевления.

"Например, там должен был быть большой вантовый мост, очень дорогостоящий. Сейчас мы приняли решение, что вместо него с гораздо меньшими затратами реконструируем существующий технологический тоннель, который принадлежал "Русгидро" и сейчас передан в собственность республики. По нему вместо моста будут перемещаться туристы", - пояснил министр.

Он также добавил, что в реализацию проекта ранее было вложено более 2 млрд рублей, на эти средства были построены элементы инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе дорога к будущему курорту, подстанции и водозабор.

О курорте 

"Мамисон" - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии, в 100 км от Владикавказа. Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. Власти Северной Осетии подали в Минэкономразвития РФ заявку на возвращение курорту статуса особой экономической зоны (ОЭЗ), которого он был лишен в 2016 году из-за неэффективной работы. Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га, проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1160 м.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияСКФОСеверная Осетия
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