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Главный экономист ВЭБ.РФ прогнозирует рост доходов россиян в 2019 году

Речь идет о 0,2-0,5% роста, отметил Андрей Клепач
Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач Сергей Фадеичев/ТАСC
Описание
Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач
© Сергей Фадеичев/ТАСC

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач ожидает, что доходы населения России вырастут по итогам текущего года на 0,2-0,5%. Такое мнение он высказал на конференции международного рейтингового агентства Moody"s.

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"Сейчас доходы [населения] у нас почти не растут... По этому году будет 0,2-0,5% роста. И это после того, как у нас фактически с 2015 года почти 10%-ный провал реальных доходов населения", - сказал он.

Перспективы роста экономики

Российская экономика может достичь темпов роста в 3-4% без инфляционных последствий и перегрева, заявил Клепач.

"Есть оценки 1,5%, есть оценки ЦБ и ниже. Но если мы инвестируем, то потенциальный ВВП будет расти, как бы мы его не считали. В этом смысле у нас есть реальная возможность выйти на темпы роста в 3% с лишним - 4%, при этом без инфляционных последствий и перегрева экономики", - сказал Клепач.

При этом реализация нацпроектов позволит решить ряд проблем России, но не даст достаточно ускорения для достижения темпов роста в 3% в год.

"Эффект [от национальных проектов] будет в принципе 0,3-0,4 процентного пункта к ВВП, начиная с 2020 года, особенно 2021-2024 годы. То есть выйти на 3% только за счет этого нельзя, но определенный импульс ускорения плюс решение, я бы так сказал, и наиболее узких, и неотложных проблем это позволит сделать", - отметил Клепач.

Согласно опубликованным ранее предварительным данным Росстата, за третий квартал 2019 года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом за январь - сентябрь реальные располагаемые доходы граждан РФ увеличились на 0,2% в годовом выражении.

Теги
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