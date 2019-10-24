"Газпром нефть" открыла в Тюмени центр разработки месторождений

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" открыла в Тюмени интегрированный центр разработки месторождений, который позволит компании вдвое сократить сроки запуска крупных добычных проектов, обеспечит значительное снижение затрат при обустройстве новых активов, рост точности планирования, качества и скорости принятия инвестиционных решений. Об этом сообщает компания.

"Основная задача новой структуры - обеспечение эффективного освоения и эксплуатации месторождений на всех этапах, а также комплексный контроль за реализацией крупных проектов в основных центрах нефтедобычи "Газпром нефти". В дальнейшем этот опыт будет тиражироваться на все активы компании", - отметили в компании.

Центр будет использовать современные цифровые инструменты для работы с большими массивами данных, интегрированном моделировании и комплексном анализе информации.

По сути он станет единой площадкой с которой компания будет контролировать все этапы разработки месторождений - от подготовки к началу добычи первой нефти до завершения эксплуатации актива.

"Цифровая трансформация сегодня - один из стратегических приоритетов. Применение искусственного интеллекта, технологий анализа больших данных позволяет успешно выполнять сложнейшие производственные задачи, принимать взвешенные инвестиционные решения. Тем самым мы не только достигаем высоких показателей эффективности, но и создаем основу для дальнейшего развития компании и отрасли в целом", - отметил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.