Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за неустановку российского ПО на смартфонах

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству на заседании в четверг рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о штрафах для продавцов смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией smart tv за неустановку на них программного обеспечения из специально утвержденного правительством перечня. Данное решение было принято большинством голосов.

Речь идет о пакете законопроектов, внесенном на рассмотрение Думы в июле этого года группой депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергеем Жигаревым (ЛДПР). Согласно базовому законопроекту, правительство определит перечень устройств, при продаже которых необходимо будет соблюдать новые требования, а также перечень программного обеспечения, которое допускается устанавливать для выполнения таких требований. По задумке авторов, это должно защитить интересы российских интернет-компаний и позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.

Поддержанный в четверг комитетом по госстроительству и законодательству законопроект предусматривает штраф за продажу отдельных видов технически сложных товаров без предварительно установленных российских программ. Для должностных лиц штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Соответствующие поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Основной законопроект должен вступить в силу с 1 января 2020 года. Он уже был поддержан профильным комитетом, но пока не прошел первое чтение. Штрафы, по замыслу авторов документа, должны применяться с 1 января 2021 года.