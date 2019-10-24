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БРИКС

Путин планирует обсудить с президентом ЮАР проблемы протекционизма на саммите БРИКС

Президент России также отметил, что сродни этой проблеме - политические ограничения в сфере экономики

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о намерении обсудить проблемы протекционизма с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой в рамках предстоящего в Бразилии саммита БРИКС.

"Мы скоро с вами увидимся в Бразилии в рамках встречи глав государств БРИКС", - сказал Путин, выступая на саммите Россия - Африка. "Там поговорим о проблемах, которые вы сейчас упомянули. Одна из них - это протекционизм", - продолжил президент РФ.

Российский лидер также отметил, что сродни этой проблеме - политические ограничения в сфере экономики.

"Все это вместе, а также другие проблемы наносят колоссальный ущерб мировой экономике, развитию тех стран, которые находятся на подъеме, в том числе, африканских государств", - заявил президент РФ, поблагодарив лидера ЮАР за то, что поднял этот вопрос.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЮАРРоссияБРИКСРамапоса, Сирил
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