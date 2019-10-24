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В АСИ назвали сферы, которые обеспечили рост позиций России в рейтинге Doing Business

Речь идет об энергетической и строительной отраслях, отметили в Агентстве стратегических инициатив

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Улучшение позиций России в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, произошло за счет позитивной динамики в энергетической и строительной отраслях, сообщил ТАСС директор направления "Новый бизнес" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Артем Аветисян.

В четверг группа Всемирного банка опубликовала рейтинг Doing Business-2020, где Россия заняла 28-е место. В прошлом рейтинге результат России был на три ступени ниже - 31-е место из 190. Положение России в данном рейтинге также является одним из показателей деятельности АСИ.

"Это большое достижение для нашей страны, учитывая, что мы начинали со 124 места восемь лет назад. России в этом году удалось улучшить свои позиции в рейтинге за счет сферы строительства и подключения к электросетям. Продвижение нашей страны в рейтинге стало возможным, в том числе, благодаря той планомерно работе, которую мы проводили на протяжении восьми лет совместно с ведущими деловыми объединениями и Клубом лидеров в рамках реализации Национальной предпринимательской инициативы", - сказал Аветисян.

Представитель АСИ отметил, что по показателю "Получение разрешений на строительство" Россия прибавила 22 позиции, поднявшись с 48 на 26 место. За последние два года это самый быстрорастущий показатель, в прошлом году рост по нему составил 67 позиций.

"Рост стал возможен благодаря учету реформ, которые мы осуществили два-три года назад. Например, эксперты Всемирного банка учли то, что все необходимые действия для топографической съемки, инженерно-геологических и экологических изысканий можно получить в рамках одной процедуры, причем не обязательно обращаться в государственную структуру, можно получить услугу в лицензированной организации, как это делается в Санкт-Петербурге", - отметил Аветисян.

Россия заняла также седьмое место по показателю "Подключение к электросетям", поднявшись на три пункта.

"Срок оказания услуг непосредственно на строительство сетей сокращен на 32 дня в Москве и 33 дня в Санкт-Петербурге. Предпринимателю надо пройти всего две процедуры: подписать договор, дождаться окончания строительных работ и последующего подключения. Так называемая "последняя миля" для предпринимателей совершенно бесплатна уже два года. Это значит, что юрлица и индивидуальные предприниматели больше не должны платить за строительство объектов электросетевого хозяйства от существующей сети до подключаемого объекта с максимальной мощностью до 150 кВт", - пояснил он.

Методика оценки

Совокупная оценка условий бизнеса в рейтинге Doing Business состоит из десяти показателей: регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов и разрешение неплатежеспособности (доступность процедуры банкротства).

Теги
Россия
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