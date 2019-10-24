Костин не видит оснований для ухудшения оценки банковского сектора России

ВЕРОНА, 24 октября. /ТАСС/. Оснований для ухудшения оценки ситуации в российском банковом секторе сейчас нет, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин, комментируя ухудшение международным рейтинговым агентством Moody's прогноза состояния российских банков.

"Какие основания для этого есть? Нет? Нормально все", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Moody's изменило прогноз по банковскому сектору России с "позитивного" на "стабильный" на фоне слабого роста экономики, который будет препятствовать улучшению ситуации в банковском секторе в ближайшие 12-18 месяцев.